سرپرست پلیس راهنماییورانندگی استان اردبیل گفت: طرح برخورد با رانندگان متخلف و هنجارشکن در استان اردبیل ادامه داشته و آرامش مردم، خطقرمز پلیس است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ محمد طریقی، سرپرست پلیس راهنماییورانندگی استان اظهار کرد: تعداد معدودی از صاحبان خودرو که با هنجارشکنی و یا تغییر در سیستم اگزوز و سیستم صوتی باندساب و یا بوقهای غیرمجاز، آلودگی صوتی شدید در حین حرکت ایجاد میکنند، در صورت مشاهده در سطح شهر بهشدت برخورد خواهند شد.
وی افزود: متخلفان به علت اخلال در نظم ترافیکی ضمن اعمال قانون، خودروی آنان برابر مقررات توقیف و راننده علاوه بر معرفی به مراجع قضایی جهت سنجش سلامت روحی و روانی به پزشکی قانونی معرفی خواهد شد.
سرهنگ طریقی بیان کرد: آرامش، آسایش و آسودگی خیال مردم بزرگوار خطقرمز پلیس است و هر فردی بخواهد با بهرهگیری از خودرو با انجام حرکات مخاطرهآمیز از این خطقرمز تخطی نماید، با برخورد جدی پلیس مواجه خواهد شد.
لازم به ذکر است که اجرای این طرح پیش از شروع جنگ رمضان در سطح استان اردبیل آغاز شده بود و با جدیّت پلیس در این امر، تعداد بسیاری از رانندگان متخلف توبیخ و خودروی آنها به پارکینگ انتقال داده شد.