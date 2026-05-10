به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، هفتادمین شب از تجمعات و راهپیمایی‌های خودجوش مردمی، بار دیگر دیار علویان شاهد حضور پرشور و حماسی مردم ولایت‌مدار در سراسر استان مازندران بود.

مردم غیور مازندران از پیر و جوان، زن و مرد، با حضوری کم‌نظیر در خیابان‌ها و میادین، اتحاد و استقامت خود را در برابر کفر جهانی به سرکردگی آمریکا و اسرائیل به نمایش گذاشتند. آنها با تجدید پیمان با آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبر گرانقدر انقلاب، بار دیگر ثابت کردند که هیچ‌گاه از مسیر انقلاب و ولایت خارج نمی‌شوند.

این اجتماع باشکوه، اقشار مختلف جامعه از جمله کشاورزان، کارمندان، کارگران، دانش‌آموزان، دانشجویان، بازاریان، کسبه، مدیران دستگاه‌های اجرایی و روحانیون را در بر می‌گرفت. همه آمدند؛ حتی مردم روستاها. با وجود گذشت هفتاد شب از اجتماعات، حضور مردم همچنان پرشور و گسترده بود.

مردم با در دست داشتن پرچم‌های پرافتخار ایران، همبستگی و اتحاد مثال‌زدنی خود را به نمایش گذاشتند. شعار‌های «الله اکبر خامنه‌ای رهبر» و «جاده و اسب مهیاست، بیا تا برویم کربلا» در آسمان مازندران طنین‌انداز شد.

این حضور یکپارچه و همه‌جانبه دعایی مشترک برای سربلندی ایران و پیروزی رزمندگان اسلام بود و نشان از عزم راسخ مردم برای مقابله با دشمنان و لبیک به ندای رهبری داشت.