به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فرمانده سپاه نرماشیر از اعزام گروه‌های جهادی به مناطق آسیب‌دیده از جنگ در استان اصفهان خبرداد.

محمد برجی افزود: کاروان جهادگران شهرستان نرماشیر در جهت خدمت‌رسانی به مناطق آسیب‌دیده از جنگ استان اصفهان اعزام شد.

وی گفت: این کاروان شامل ۲۰ جهادگر انقلابی این شهرستان بودند، به‌منظور کمک‌رسانی به این استان، در قالب پویش ایران همدل اعزام شدند.

فرمانده سپاه نرماشیر بیان کرد: بسیج سازندگی سپاه این شهرستان در قالب ستاد پشتیبانی از جنگ، آماده خدمت‌رسانی به هموطنان عزیزمان در سراسر کشور است و تا الان بیش از ۶ محموله از کمک‌های غیرنقدی مردمی را در ستاد‌های پشتیبانی از جنگ در سراسر شهرستان جمع‌آوری و به مناطق جنگی ارسال کرده است.