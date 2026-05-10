بیست جهادگر نرماشیری به مناطق آسیبدیده از جنگ در اصفهان اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فرمانده سپاه نرماشیر از اعزام گروههای جهادی به مناطق آسیبدیده از جنگ در استان اصفهان خبرداد.
محمد برجی افزود: کاروان جهادگران شهرستان نرماشیر در جهت خدمترسانی به مناطق آسیبدیده از جنگ استان اصفهان اعزام شد.
وی گفت: این کاروان شامل ۲۰ جهادگر انقلابی این شهرستان بودند، بهمنظور کمکرسانی به این استان، در قالب پویش ایران همدل اعزام شدند.
فرمانده سپاه نرماشیر بیان کرد: بسیج سازندگی سپاه این شهرستان در قالب ستاد پشتیبانی از جنگ، آماده خدمترسانی به هموطنان عزیزمان در سراسر کشور است و تا الان بیش از ۶ محموله از کمکهای غیرنقدی مردمی را در ستادهای پشتیبانی از جنگ در سراسر شهرستان جمعآوری و به مناطق جنگی ارسال کرده است.