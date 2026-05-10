در پی شهادت مظلومانه رهبر انقلاب مردم و اهالی محله دولتآباد شهرری با برگزاری تجمعی باشکوه در هفتادمین شب عروج ایشان، یاد و خاطره حضرت آیتالله العظمی خامنهای را گرامی داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با هفتادمین شب شهادت رهبر فقید انقلاب اسلامی، محله دولتآباد شهرری شاهد حضور پرشور مردم و هیئات مذهبی در سوگ امام خامنهای بود.
در این تجمعات مردمی که به صورت خودجوش و در پاسداشت مجاهدتهای نیمقرن رهبر انقلاب برگزار شد، اقشار مختلف مردم با حضور در خیابانها و مساجد محله دولتآباد، به عزاداری و سوگواری پرداختند.