استاندار کرمانشاه گفت: منطقه چالابه یکی از زیباترین و بکرترین مناطق طبیعی استان و حتی کشور است و باید ضمن حفظ طبیعت آن، شرایط مناسب‌تری برای بهبود زیرساخت‌های آن فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در جریان بازدید از منطقه گردشگری چالابه گفت: در بسیاری از نقاط کشور برای رسیدن به چنین مناطقی باید دو یا سه ساعت مسیر طی کرد اما در کرمانشاه تنها با فاصله ۲۰ دقیقه از شهر به یکی از زیباترین و بکرترین مناطق طبیعی استان و حتی کشور می‌رسیم.

استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی منطقه چالابه گفت: این منطقه یکی از مناطق خوب، بکر، زیبا، باصفا و طبیعی استان کرمانشاه و حتی کشور است و همین مسئله یک موقعیت ویژه برای آن ایجاد کرده است.

وی افزود:‌این ظرفیت ارزشمند باید بیش از پیش معرفی شود و شرایطی فراهم کنیم تا همشهریان و هم‌استانی‌ها بتوانند به راحتی از این نعمت خدادادی استفاده کنند.

استاندار کرمانشاه گفت: توسعه ورزش‌های همگانی از جمله کوهنوردی، پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری در منطقه چالابه از موضوعاتی است که برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد و وظیفه ماست که بسترهای لازم برای گسترش این فعالیت‌ها را فراهم کنیم.

وی با اشاره به گفت‌وگو با ورزشکاران و گردشگران حاضر در منطقه چالابه گفت: حضور مسئولان در کنار مردم، کوهنوردان، کسانی که پیاده‌روی می‌کنند یا دوچرخه‌سواری انجام می‌دهند ارزشمند است زیرا مردم احساس می‌کنند مسئولان در کنارشان هستند و به این موضوع اهمیت می‌دهند.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه ورزش‌های مفرح و همگانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، بیان کرد: هرچه بتوانیم باید این ورزش‌ها را گسترش دهیم و کمک کنیم مردم راحت‌تر و روان‌تر از ظرفیت‌های طبیعی و خدادادی استان استفاده کنند.

وی با اشاره به مطالبات مطرح‌شده از سوی مردم در مسیر بازدید، گفت: نخستین و مهم‌ترین نکته این است که طبیعت این منطقه نباید دستخوش تغییرات گسترده شود. این موضوع باید یک اصل اساسی باشد؛ یعنی نباید به سمت مصنوعی‌سازی منطقه برویم. طبیعت چالابه باید حفظ شود. این اصل در همه مناطق دیدنی ما باید رعایت شود؛ ضمن آنکه دسترسی‌ها باید روان‌تر شود، اما اصل بر حفظ بکر بودن منطقه است.

استاندار کرمانشاه دومین مطالبه مهم مردم را موضوع پارکینگ عنوان کرد و افزود: یکی از نگرانی‌ها و درخواست‌های جدی مردم و کوهنوردان، موضوع پارکینگ این منطقه بود. باید در پایین‌دست منطقه، جانمایی مناسبی برای این منظور انجام شود و این موضوع در قالب طرح مورد اشاره، هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

حبیبی گفت: البته منظور از پارکینگ، ایجاد یک فضای کاملاً مصنوعی و گسترده با دیوارکشی و آسفالت‌کاری نیست، بلکه می‌توان یک محوطه مشخص و محصور برای این منظور در نظر گرفت و حتی آن را به بخش خصوصی واگذار کرد. مردم نیز حاضرند برای اطمینان از امنیت خودرو و وسایل خود، از چنین فضایی استفاده کنند.

وی افزود: بنابراین، جانمایی فوری برای پارکینگ باید در دستور کار قرار گیرد.