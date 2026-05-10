اداره کل هواشناسی هرمزگان برای امروز، تداوم ناپایداری دریایی پیش بینی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و غبار محلی و بر روی خلیج فارس و تنگه هرمز با وزش بادهای نسبتا شدید جنوب غربی تا شمال غربی همراه است.
مجتبی حمزه نژاد افزود: همچنین احتمال وقوع گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا در سواحل، جزایر و برخی نقاط دور از ساحل بویژه مناطق غربی و مرکزی استان پیش بینی میشود.
وی گفت: دریا بویژه در خلیج فارس و تنگه هرمز مواج خواهد بود. بیشینه سرعت باد در محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۱۵۰ سانتیمتر خواهد رسید.
حمزه نژاد افزود: توصیه میشود تمهیدات لازم در بنادر به ویژه بنادر غربی استان صورت گیرد. از دریاروی با شناورهای سبک، رفت و آمد شناورهای تجاری به مقاصد استانهای خوزستان و بوشهر و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس خودداری شود.
وی گفت: روز دوشنبه از شدت باد کاسته میشود و با احتیاط شناورهای سبک، شرایط برای تردد سایر شناورها بتدریج مساعد خواهد شد.
به لحاظ دمایی نوسان دمایی استان بین ۱ تا ۲ درجه سلسیوس پیش بینی میشود.