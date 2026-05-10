به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی درباره وضعیت تاسیس سازمان جشنواره‌ها و برگزاری تمام جشنواره‌های کشور زیر نظر سازمان سینمایی توضیح داد: طی سال‌ها تجارب مختلفی در حوزه برگزاری جشنواره در هر نهادی وجود دارد که باید از این تجارب در یک جای مشخص استفاده کنیم. در بعضی مواقع این رویداد‌ها با هم ادغام می‌شدند و باز هم از هم جدا می‌شدند.

وی تاکید کرد: نکته‌ای که وجود دارد این است که جشنواره‌ها و رویداد‌ها نباید به عنوان یک پروژه کوتاه‌مدت دیده شوند. ما باید به سمتی برویم که یک نهاد مستمر داشته باشیم و حافظه تاریخی آنجا باید حفظ شود و در حوزه اجرا بهینه‌سازی صورت گیرد. همچنین با تجمیع و هم‌افزایی‌هایی که انجام می‌شود، قطعاً می‌تواند بخشی از هزینه‌های برگزاری رویداد‌ها را کاهش دهد.

رئیس سازمان سینمایی تصریح کرد: به نظر می‌رسد جنگ رمضان می‌تواند کمک کند که یک بازنگری جدی در بعضی موارد و به خصوص برگزاری جشنواره‌ها در ایران صورت بگیرد.

وی در پایان در پاسخ به اینکه آیا جشنواره‌های امسال هم ذیل سازمان جشنواره‌ها برگزار می‌شوند، گفت: جلسات این اتفاق تاکنون برگزار شده است و به امید خدا باید ببینیم در آینده چه می‌شود.