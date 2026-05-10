طرح پايش و سرشماری بهاره قرقاول، به عنوان گونه‌ی شاخص و بومی استان، در مناطق تحت مديريت و نوار مرزی منطقه شكار ممنوع اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش اظهار داشت: عملیات سرشماری قرقاول از ابتدای اردیبهشت ماه آغاز شده و با هدف برآورد جمعیت و ارزیابی وضعیت زیستگاهی این پرنده ارزشمند، توسط کارشناسان محیط زیست و محیط بانان تا پایان ماه جاری در زیستگاه‌های واقع در حاشیه رودخانه ارس، بالهارود و سایر زیستگاه‌های شمال استان ادامه خواهد داشت.

مهدی کسایی با اشاره به برنامه منظم سرشماری قرقاول، افزود: این طرح همه ساله در دو مرحله انجام می‌شود؛ نخست در فصل بهار، هم‌زمان با آغاز آوازخوانی قرقاول نر در زیستگاه‌ها که از طریق ثبت صدا و مشاهده مستقیم قابل شناسایی است، و مرحله دوم در فصل پاییز، پس از برداشت محصولات کشاورزی و با توجه به وضعیت پوشش گیاهی منطقه، از طریق مشاهده مستقیم انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: صدای قرقاول نر در فصل جفت‌گیری از مهم‌ترین شاخص‌های سرشماری این گونه به شمار می‌رود، به گونه‌ای که کارشناسان و محیط بانان پیش از طلوع خورشید در مناطق مورد نظر حضور یافته و عملیات سرشماری را آغاز می‌کنند.

کسایی افزود: قرقاول ایرانی با دارا بودن ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد زیستی و اکولوژیک، یکی از خالص‌ترین نژاد‌های قرقاول در جهان به‌شمار می‌آید و از منظر ذخیره ژنتیکی، دارای ارزش ملی و بین‌المللی است.

وی گفت: به واسطه همکاری مردم و اقدامات حفاظتی صورت گرفته طی سال‌های اخیر، روند افزایشی جمعیت این گونه در زیستگاه‌های طبیعی استان اردبیل مشهود است