به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این مجموعه تلویزیونی به کارگردانی راما قویدل و تهیه‌کنندگی اکبر تحویلیان، محصول سیمافیلم است که برای ایام نوروز تدارک دیده شد.

«بیگانگان»، در ۳۱ قسمت تولید و پخش شد و در ایام پخش در صدر مجموعه های پربیننده قرار گرفت. با این حال این مجموعه همچنان از طریق تلوبیون دیده می‌شود و بیش از ۲۸ میلیون بار تماشا شده است.

این مجموعه، روایتگر ماجرای پزشک جوانی است که قصد ادامه تحصیل در آلمان را دارد، اما در مسیر خدمت با پزشکان بدون مرز و همراهی با مدافعان حرم، وارد بحران‌های منطقه می‌شود. قصه‌ای از اسارت، مقاومت و رهایی که در دل گروه‌های تکفیری داعش روای می‌شود.

محمد نادری، امیرحسین صدیق، محمدرضا هلال‌زاده، علیرضا مهران، هلن نقی‌لو، ارسلان قاسمی، مهران رجبی، سوزانا آلوز، مریم کاویانی، اکبر رحمتی، مه‌لقا مینوش، فرید قبادی، عبدالرضا نصاری، از بازیگران این مجموعه هستند.