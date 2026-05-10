به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فاطمه فریدونی، شاعر، درباره‌ کودکان شهید مدرسه میناب که در تجاور آمریکایی صهیونیستی به شهادت رسیدند، شعری سروده است.

دوباره چشم خود را باز کردم

هوا در گرگ‌ومیشِ کوچه‌ها بود

وضویم را گرفتم عاشقانه

که وقتِ گفتگویی با خدا بود

به پشتِ قامتت، قامت ببستم

دو رکعت عاشقی را با دل و جان

دعایِ «رَبَّنا» خواندم پیاپی

قنوتِ آخرم شد خطِّ پایان

بساطِ چای را مادر به پا کرد

پنیر و خربزه با نان و گردو

پس از صبحانه با خنده به من گفت:

عزیزم، دخترم، پس کیفِ تو کو؟

برایم لقمه‌ای در کیف جا داد

و سیب و پرتقالی تازه با آن

ببوسید و مرا در بر کشید و

به یک بوسه مرا بخشید یک جان

دوباره کفش‌هایِ کوچکم را

به دستِ مهربانِ خویش پوشاند

خدا همراهِ تو ای دخترِ من

کلامِ آخرش در یادِ من ماند

تو هم من را بغل کردی پدرجان

زدی یک بوسه بر پیشانیِ من

مرا از آن خیابان رد نمودی

خداحافظ، برو ای پاره‌یِ تن

به صف بودیم وقتِ صبحگاهی

قرائت را خودم آغاز کردم

کمی از سوره‌یِ «اِنّا فَتَحنا»

و پرچم رفت بالا در همان دَم

رسیدیم و کلاسِ درس، انشا

صدایِ مبصر آمد: زود، برپا!

معلم گفت با لبخند: بنشین

تکان می‌داد سر را سویِ ماها

نوشته رویِ تخته تیترِ جذّاب

یکی از تَه صدا زد: چشمه‌یِ آب

یکی فریاد زد: ایرانِ زیبا!

یکی گفتا: ندارد مادرم خواب

ولی در اوجِ خنده‌، ناگهان ترس!

صدایِ غُرّشی ما را بلرزاند

درونِ وحشت از آوار و از مرگ

دلم «اَشهَد» برایِ رفتنم خواند

به ذهنم آمدی آن لحظه بابا

کلامِ آخرِ مادر، چه زیبا

دو چشمم را به رویِ هم ببستم

رسید آن ساعتِ تعبیرِ رویا

صدایِ جیغ و ترس و شکّ و تردید

هراس و همهمه در آن فضا بود

تمامِ ما اگرچه رفتنی، آه

ولی یادِ شماها پیشِ ما بود

درونِ آسمانِ ما در آن روز

هزاران مرغِ زیبا پر کشیدند

کلاس و مدرسه در موجِ خون بود

دگر چشمانِ ما نوری ندیدند

همان جا کیفِ خود را جا گذاشتم

درآوردم از آن پا کفش‌ها را

برایِ آنکه پیدایم کنی زود

شدم چون لاله‌یِ خیبر، تماشا

اگر پیدا شد آنجا کیف و کفشم

همان جا بینِ خاک و خون رها کن

قرارِ من و تو یک سینما بود

نبینَد مادرم، آن را نهان کن

برای روز میلادِ تنِ من

قرارِ ما به جشنی پُر صفا بود

برای روز میلادی که یک کیک

به رویِ میزِ من در آن فضا بود

قرارِ ما برایِ روزِ میلاد

نه انگاری دگر لغو است دیدار!

خداحافظ پدر، تا روزِ موعود

مرا دستِ فرشته‌ها تو بسپار