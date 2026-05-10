معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران با تأکید بر اینکه موضوع جنگ در اولویت برنامههای این معاونت قرار دارد، از اجرای برنامههای فرهنگی و حمایتی برای خانوادههای شهدا و جانبازان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدامین توکلیزاده با بیان اینکه این برنامهها از لایههای آسیبدیده جامعه آغاز میشود و به تدریج به لایههای عمومی جامعه گسترش پیدا میکند، گفت: در همین راستا، برنامههایی برای خانوادههای شهدا تدارک دیدهایم و همکاران ما در مناطق مختلف شهرداری به دیدار خانوادههای شهدا میروند.
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران همچنین با اشاره به برنامههای حمایتی از جانبازان گفت: برای جانبازان نیز برنامههایی پیشبینی شده که از بیمارستانها آغاز میشود و تا منازل آنان ادامه دارد و همکاران ما برای سرکشی و رسیدگی به وضعیت این عزیزان اقدام میکنند.
وی اضافه کرد: برای افرادی که در این شرایط خانه و کاشانه خود را از دست دادهاند نیز در هتلها امکانات و تمهیداتی در نظر گرفته شده و برنامههایی برای حمایت از این شهروندان پیشبینی شده است.
توکلیزاده در ادامه با اشاره به برنامههای عمومی برای شهروندان تهرانی اظهار کرد: تلاش ما این است که برای عموم جامعه نیز در بوستانها، پارکها و فضاهایی که در اختیار داریم، برنامهها و رویدادهای فرهنگی برگزار کنیم تا جامعه بتواند خود را بازیابی کند و این بحران را پشت سر بگذارد.