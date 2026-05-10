مدیرکل آزمایشگاههای مرجع سازمان غذا و دارو، ضمن تبیین ضرورت تحول در سامانههای نرمافزاری و نظارتی، بر لزوم حفظ پایداری و کیفیت خدمات تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی انصاری دوگاهه، با انتقاد از عملکرد فعلی سامانه مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی (LIMS)، پشتیبانی و توسعه این سامانه را یکی از گلوگاههای اصلی دانست و با اشاره به قدیمی بودن زیرساختهای نرمافزاری، بر لزوم اصلاح فرآیندها تا موعد تمدید قرارداد در خرداد ۱۴۰۵ تأکید کرد.
وی گفت: عدم انطباق تراکنشهای مالی در سامانه که منجر به توقف در ترخیص کالاهای وارداتی و تاییدیه اداره کل میشود، پذیرفتنی نیست و بخش IT باید نسبت به رفع این اختلالات و ارتقای سطح کاربری سامانه اقدام عاجل به عمل آورد.
مدیرکل آزمایشگاههای مرجع سازمان غذا و دارو، با اشاره به ابلاغیه معاونت توسعه، بر ضرورت دریافت دقیق تعرفه خدمات الکترونیک (به ازای چاپ نتایج آزمون) تاکید و تصریح کرد: این مبالغ باید در بخش خصوصی در ابتدای فرآیند دریافت شود، در حالی که در بخش دولتی برای جلوگیری از وقفه در امور بهداشتی و سلامت جامعه، این هزینهها در قالب مطالبات انتهای کار لحاظ خواهد شد تا زنجیره خدمترسانی با کندی مواجه نشود.
انصاری در خصوص نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی، رویکرد سازمان غذا و دارو را از «توزیع صرف» به «تخصیص بر مبنای عملکرد» معرفی کرد و افزود: بر این اساس، آزمایشگاهها موظفند پیش از دریافت دستگاههای پیشرفته نظیر HPLC یا GC، گزارش دقیقی از وضعیت دستگاههای موجود، تعداد آنالیزهای انجام شده و ضرورت تخصیص دستگاه جدید با توجه به نیاز منطقه ارائه دهند تا اولویتبندی بودجه با بیشترین کارآمدی صورت گیرد.
وی با تأکید بر لزوم نظارت مستمر بر پروانههای ساخت سه ساله، خاطرنشان کرد: نباید فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی در طول دوره اعتبار پروانه از نگاه نظارتی سازمان غذا و دارو مغفول بماند.
انصاری ادامه داد: پایش دقیق فرآیندها و محاسبات تعرفهای، بخشی از وظایف حاکمیتی سازمان غذا و دارو برای اطمینان از استمرار کیفیت در تمامی سطوح است.
مدیرکل آزمایشگاههای مرجع سازمان غذا و دارو، با اشاره به تهدیدات چندجانبه و احتمال حملات بیولوژیک، حفظ استانداردهای کنترل کیفیت را حیاتی دانست. وی تأکید کرد: در شرایط حساس، غفلت از پروتکلهای آزمایشگاهی میتواند سلامت عموم جامعه را در معرض خطر قرار دهد؛ لذا پایداری سیستمهای نظارتی و دقت آزمایشگاهها به عنوان خط مقدم دفاعی سلامت، باید بیش از پیش تقویت شود.