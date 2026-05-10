به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، عطر گلاب و شور گردشگری در ساحل کریم‌آباد تنکابن پیوند خورد. جشنواره گلاب‌گیری و نمایشگاه سوغات با برپایی ۲۰ غرفه عرضه صنایع‌دستی، خوراکی‌های محلی و گلاب تازه، رسماً کار خود را آغاز کرد.

این جشنواره با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و تولیدات بومی منطقه، در ساحل کریم‌آباد تنکابن برپا شده است. در این نمایشگاه، بازدیدکنندگان می‌توانند ضمن تماشای فرآیند سنتی گلاب‌گیری، از نزدیک با روش‌های بومی استحصال این محصول کهن آشنا شوند و صنایع‌دستی و سوغات محلی را نیز خریداری کنند.

این رویداد فرهنگی و گردشگری، از ساعت ۱۱ صبح تا ۱۱ شب هر روز، تا ۲۵ اردیبهشت‌ماه، به استقبال گردشگران و مسافران می‌رود. برگزاری این جشنواره فرصت مغتنمی برای حمایت از تولیدات بومی و رونق دوباره گردشگری ساحلی در منطقه تنکابن فراهم کرده است.