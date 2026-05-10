بنابر اعلام منابع آگاه، بیش از ۱۰۰ مسافر و خدمه یک کشتی کروز در دریای کارائیب به نوروویروس مبتلا شدند.

آلودگی بیش از ۱۰۰ مسافر و خدمه یک کشتی به نوروویروس

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری آناتولی، بر اساس گزارش روزنامه «لو پاریزین»، شیوع ویروس نوروویروس ۱۱۵ نفر را در کشتی کروز «کارائیب پرنسس» در دریای کارائیب مبتلا کرده است.

طبق اعلام «مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها» آمریکا (CDC)، در این سفر دریایی، ۱۰۲ مسافر و ۱۳ نفر از خدمه کشتی آلوده شده‌اند. تمامی مبتلایان علائم گوارشی از جمله اسهال و استفراغ داشته‌اند. شرکت «پرنسس کروزز» اعلام کرد که بلافاصله پس از شناسایی موارد ابتلا، پروتکل‌های بهداشتی در کشتی تشدید شده، بخش‌های آلوده ضدعفونی شده و برای افراد بیمار اقدامات ایزوله‌سازی در نظر گرفته شده است.

همچنین نمونه‌برداری‌هایی برای انجام آزمایش‌های لازم صورت گرفته است. قرار است این کشتی پس از رسیدن به بندر «کاناورال» به‌طور کامل پاکسازی و ضدعفونی شود و سپس سفر جدید خود را آغاز کند. این حادثه در حالی رخ می‌دهد که در ماه مارس نیز مورد مشابهی در یکی دیگر از کشتی‌های همین شرکت گزارش شده بود؛ رخدادی که در آن بیش از ۱۵۰ نفر بیمار شده بودند.