به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، یک فروند هواپیمای متعلق به شرکت «فرانتیر ایرلاینز» (Frontier Airlines) که آماده برخاستن به مقصد لس‌آنجلس بود، پس از برخورد با فردی که روی باند حضور داشت و به کشته شدن وی انجامید، مجبور به لغو پرواز و تخلیه مسافران شد.

این حادثه باعث آتش‌سوزی موقت در موتور شد و بیش از ۲۳۰ مسافر از هواپیما تخلیه شدند. گزارش‌ها حاکی است که ۱۲ نفر از مسافران نیز هنگام تخلیه دچار جراحات جزئی شده‌اند.