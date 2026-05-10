یک فروند هواپیمای متعلق به شرکت «فرانتیر ایرلاینز» (Frontier Airlines) که آماده برخاستن به مقصد لسآنجلس بود، با شخصی روی باند برخورد کرد و وی را کشت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، یک فروند هواپیمای متعلق به شرکت «فرانتیر ایرلاینز» (Frontier Airlines) که آماده برخاستن به مقصد لسآنجلس بود، پس از برخورد با فردی که روی باند حضور داشت و به کشته شدن وی انجامید، مجبور به لغو پرواز و تخلیه مسافران شد.
این حادثه باعث آتشسوزی موقت در موتور شد و بیش از ۲۳۰ مسافر از هواپیما تخلیه شدند. گزارشها حاکی است که ۱۲ نفر از مسافران نیز هنگام تخلیه دچار جراحات جزئی شدهاند.