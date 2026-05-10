به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همزمان با داغدار بودن ملت ایران از شهادت ده‌ها کودک بی‌گناه در مدرسه «شجره طیبه» میناب، هانا شعبانپور دختر تنیس‌باز مازندرانی، در زمین تنیس، تصویری ماندگار از غیرت و وفاداری به ارزش‌های انسانی و ملی ثبت کرد.

شعبانپور که در رقابت‌های تور جهانی تنیس J ۶۰ ترکیه در بخش دونفره همراه با هم‌تیمی ترکیه‌ای خود با اقتدار راهی فینال شده بود، لحظاتی پس از مشخص شدن تیم مقابل (نمایندگانی از روسیه و رژیم غاصب صهیونیستی)، از حضور در بازی پایانی انصراف داد تا اعتراض خود را به جنایات ضدبشری رژیم صهیونیستی و شهادت جمعی از کودکان و زنان بی‌گناه در حملات اخیر نشان دهد.

در حالی که هانا شعبانپور بخت اصلی کسب مدال طلای این بخش از مسابقات به شمار می‌رفت، اما او طلا را رها کرد تا رو در روی نماینده رژیم صهیونیستی قرار نگیرد و همدردی خود را با دانش‌آموزان مظلوم میناب و دیگر شهدای حملات اخیر اعلام دارد.

شعبانپور (بخت شماره هفت مسابقات) در بخش انفرادی نیز تا مرحله یک چهارم نهایی پیش رفت و در دیداری نزدیک و دشوار برابر سید یک رقابت‌ها، پس از ارائه چند بازی قابل قبول از دور مسابقات کنار رفت.

هانا شعبانپور، دختر شایسته روستای اهر از توابع شهرستان ساری است که پیش از این نیز افتخارات درخشانی در کارنامه ورزشی خود ثبت کرده است.