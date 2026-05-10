به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس جدول پخش اعلام شده، برنامه «مدرسه تلویزیونی ایران» امروز (یکشنبه بیستم اردیبهشت) از ساعت ۱۰ تا ۱۶ در قالب درس‌های مختلف برای پایه‌های تحصیلی دبستان، متوسطه اول و متوسطه دوم روی آنتن می‌رود.

در بخش دبستان، از ساعت ۱۰ درس ریاضی اول و دوم، سوم، چهارم و ششم ارائه می‌شود.

در بخش متوسطه اول از ساعت ۱۴، درس علوم برای پایه‌های هفتم، هشتم و نهم پخش خواهد شد.

در بخش متوسطه دوم نیز از ساعت ۱۶، درس زیست پایه، دهم، یازدهم و دوازدهم و روان شناسی پایه یازدهم ارائه می‌شود.

این برنامه با هدف کمک به آموزش دانش‌آموزان و دسترسی آسان‌تر به محتوای درسی از طریق تلویزیون تهیه و پخش می‌شود.