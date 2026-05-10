مردم ولایت‌مدار و غیور شهرستان فیروزکوه در هفتادمین شب شهادت مظلومانه حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، با تجمعی باشکوه و دشمن‌شکن، ضمن سوگواری در رثای علمدار انقلاب، بر ایستادگی در مسیر مقاومت و بیعت با ولایت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شامگاه گذشته، میادین و معابر اصلی شهر فیروزکوه شاهد حضور مردان و زنان غیوری بود که برای زنده نگه داشتن یاد و راه «سید شهیدان مقاومت» گرد هم آمده بودند.

در این اجتماع حماسی که با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جوانان دهه هشتادی و نودی و اقشار مختلف مردم برگزار شد، شرکت‌کنندگان با حمل تصاویری از امام خامنه‌ای و پرچم‌های جبهه مقاومت، بار دیگر پیوند ناگسستنی امت با ولایت را به تصویر کشیدند.