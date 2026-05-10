نخستین میدان استهلاکی کشور با هدف افزایش ایمنی ترافیکی، کنترل حوادث ناشی از شیب معابر و کاهش خطر واژگونی خودروها در منطقه ۴ تهران در حال احداث است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیدمحمد موسوی شهردار منطقه ۴ از اجرای پروژه احداث نخستین میدان استهلاکی کشور در تقاطع خیابان استخر و خیابان استقلال خبر داد و گفت: با توجه به تعدد واژگونی خودروها، بروز حوادث ناگوار در سالهای گذشته و همچنین شیب تند خیابان استخر، طراحی و اجرای این میدان در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به اهمیت این پروژه در ارتقای ایمنی معابر شهری افزود: این میدان استهلاکی در مساحتی بالغ بر ۳ هزار مترمربع طراحی شده است تا از طریق ایجاد بستر مناسب و استفاده از لایههای شنی، امکان کاهش سرعت خودروهایی که قابلیت کنترل سرعت خود را از دست دادهاند، فراهم شود و در نهایت از شدت حادثه و خسارات احتمالی کاسته شود.
موسوی ادامه داد: در این طرح، خودروهایی که به هر دلیل در مسیر شیب دار توان کنترل سرعت خود را از دست میدهند، پس از ورود به محدوده میدان استهلاکی و برخورد با لایههای شنی، با افت محسوس سرعت مواجه شده و متوقف میشوند. این اقدام میتواند نقش مؤثری در پیشگیری از بروز حوادث سنگین و افزایش ضریب ایمنی در این محدوده ایفا کند.
شهردار منطقه ۴ با اشاره به آخرین وضعیت اجرایی پروژه تصریح کرد: این پروژه هم اکنون در مرحله جدول گذاری قرار دارد و تاکنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه در راستای رویکرد مدیریت شهری برای ارتقای ایمنی تردد، کاهش خطرات ناشی از شیب معابر و حفاظت از جان شهروندان در حال انجام است و پس از تکمیل، به عنوان یک اقدام نوآورانه و تخصصی در حوزه مهندسی ترافیک شهری مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.