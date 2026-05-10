به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، هادی خرسندی مدیر جهاد کشاورزی مراغه گفت:در نخستین باغ میوه با درختان تولید شده به روش کشت بافت در زمینی به مساحت یک و نیم هکتار حدود ۸۰۰ اصله نهال بادام و زردآلو در روستای سرجِ کاشته شده است.

خرسندی افزود: نهال‌های تولید شده به روش کشت بافت، پا کوتاه و کم آب بر بوده و در برابر آفات و بیماری‌ها نیز مقامت زیادی دارند.

وی اضافه کرد:مدت زمان تولید نهال در روش بذری حدود ۴ سال است ولی در روش کشت بافت این مدت به ۳ ماه کاهش یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی مراغه افزایش بهره‌وری مصرف آب و کاهش هزینه‌های تولید میوه، کاهش دوره نونهالی، افزایش عملکرد در هکتار و حفظ خصوصیات گیاه مادری را از ویژگی‌های نهال‌های تولید شده به روش کشت بافت اعلام کرد.

وی افزود: افزایش مقاومت به برخی آفات و بیماری‌ها، بهبود رشد در انواع مختلف خاک و عدم سال‌آوری در انواع درختان از دیگر مزایای نهال‌های تولید شده به روش کشت بافت است.

خرسندی گفت: نهال‌های بادام تولید شده به روش بذری در مدت حدود ۶ تا ۸ سال باردهی می‌دهند ولی در روش کشت بافت درختان در مدت ۳ تا ۴ سال به باردهی اقتصادی می‌رسند.

شهرستان مراغه با داشتن ۲۸ هزار هکتار باغ و تولید سالانه بیش از ۴۰۰ هزار تن میوه قطب تولید محصولات باغی در آذربایجان شرقی است.