ایجاد نخستین باغ به روش کشت بافت در مراغه
نخستین باغ میوه با درختان تولید شده به روش کشت بافت در مراغه قطب تولید میوه آذربایجان شرقی ایجاد شد.
خرسندی افزود: نهالهای تولید شده به روش کشت بافت، پا کوتاه و کم آب بر بوده و در برابر آفات و بیماریها نیز مقامت زیادی دارند.
وی اضافه کرد:مدت زمان تولید نهال در روش بذری حدود ۴ سال است ولی در روش کشت بافت این مدت به ۳ ماه کاهش یافته است.
مدیر جهاد کشاورزی مراغه افزایش بهرهوری مصرف آب و کاهش هزینههای تولید میوه، کاهش دوره نونهالی، افزایش عملکرد در هکتار و حفظ خصوصیات گیاه مادری را از ویژگیهای نهالهای تولید شده به روش کشت بافت اعلام کرد.
وی افزود: افزایش مقاومت به برخی آفات و بیماریها، بهبود رشد در انواع مختلف خاک و عدم سالآوری در انواع درختان از دیگر مزایای نهالهای تولید شده به روش کشت بافت است.
خرسندی گفت: نهالهای بادام تولید شده به روش بذری در مدت حدود ۶ تا ۸ سال باردهی میدهند ولی در روش کشت بافت درختان در مدت ۳ تا ۴ سال به باردهی اقتصادی میرسند.
شهرستان مراغه با داشتن ۲۸ هزار هکتار باغ و تولید سالانه بیش از ۴۰۰ هزار تن میوه قطب تولید محصولات باغی در آذربایجان شرقی است.