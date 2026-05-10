برنامه‌های «تا نیایش»، با نگاهی تحلیلی به سبک زندگی دینی و «گفت‌وگوی ویژه مردمی»، باهدف تقویت انسجام ملی، بازنمایی اقتدار اجتماعی و ایجاد هم‌افزایی میان لایه‌های مختلف جامعه، از شبکه تهران پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «تا نیایش»، با حضور «حجت‌الاسلام آقابابا»، به واکاوی مؤلفه‌های سبک زندگی دینی می‌پردازد.

این برنامه با اجرای «امیرحسین سپهری»، به بررسی اصول و مؤلفه‌های سبک زندگی دینی در چارچوب فرهنگ ایرانی – اسلامی می‌پردازد.

برنامه «تا نیایش»، با تهیه‌کنندگی مشترک «سید علیرضا طباطبایی» و «رضا محمدنیا»، کاری از گروه فرهنگ و معارف اسلامی، هر روز ساعت ۱۲:۲۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

«گفت‌وگوی ویژه مردمی»، که هرشب از شبکه تهران پخش می شود، یکی از معدود تجربه‌های میدانی در برنامه‌سازی اجتماعی محسوب می‌شود که با عبور از الگوی مرسوم استودیویی، بستر واقعی حیات شهری را به عرصه تولید معنا تبدیل کرده است.

این برنامه با استقرار در میادین و اجتماعات خودجوش شبانه، ساختار سنتی «مخاطب منفعل» را شکسته و شهروندان را به جایگاه تحلیلگر و کنشگر فراخوانده است. در این قالب، گروه‌های متنوع اجتماعی فارغ از پیشینه صنفی یا سنی، در مواجهه با مسائل کلان کشور به اظهارنظر می‌پردازند.

یکی از مؤلفه‌های کلیدی این برنامه، تلاش برای بازگرداندن حس «دیده شدن» و «شنیده شدن» به مخاطب است، مقوله‌ای که در شرایط کنونی رسانه‌ای، نقشی تعیین‌کننده در ارتقای سرمایه اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی ایفا می‌کند.

«گفت‌وگوی ویژه مردمی»، که با ابتکار مدیریت شبکه تهران و محوریت گروه «تهران و شهروندی» شکل گرفته، اکنون پس از پوشش میادین پایتخت، دامنه خود را به شهرستان‌ها و روستا‌های استان تهران گسترانده است.

.هدف اصلی برنامه تقویت انسجام ملی، بازنمایی اقتدار اجتماعی و ایجاد هم‌افزایی میان لایه‌های مختلف جامعه در مواجهه با مسائل کلان کشور اعلام شده است.

این برنامه محصول شبکه تهران با محوریت گروه «تهران و شهروندی»، تلاشی است برای شنیدن صدای واقعی جامعه از دل میدان، جایی که مردم نه فقط مخاطب، بلکه روایتگر، تحلیلگر و سازنده تصویر امروز ایران هستند.

«گفت‌وگوی ویژه مردمی»، هر شب ساعت ۲۱ از شبکه تهران پخش و روز بعد ساعت ۱۰:۳۰ بازپخش می‌شود.