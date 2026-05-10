به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حجت‌الاسلام فروغی معاون آموزش حوزه علمیه مازندران با اشاره به ضرورت جذب نسل جوان و مستعد به عرصه طلبگی گفت: امروز حوزه‌های علمیه بیش از هر زمان دیگری به حضور نوجوانان و جوانانی نیاز دارند که با انگیزه، بصیرت و روحیه جهادی وارد این مسیر شوند تا بتوانند در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و دینی نقش‌آفرینی کنند.

وی با تأکید بر جایگاه راهبردی حوزه‌های علمیه در هدایت فکری جامعه، افزود: حوزه علمیه فقط یک مرکز آموزشی برای علوم دینی نیست، بلکه پایگاهی برای تربیت انسان‌های متعهد، مبلغان آگاه، مشاوران فرهنگی و نیرو‌های اثرگذار اجتماعی به شمار می‌رود که می‌توانند در میدان جنگ نرم و مقابله با آسیب‌های فرهنگی نقش‌آفرینی کنند.

معاون آموزش حوزه علمیه مازندران تصریح کرد: امروز جامعه اسلامی به طلابی نیاز دارد که علاوه بر تسلط بر علوم دینی، با مسائل روز، مهارت‌های تبلیغی، فضای مجازی و شیوه‌های پاسخگویی به شبهات نیز آشنایی کامل داشته باشند. خوشبختانه حوزه‌های علمیه مازندران در سال‌های اخیر در مسیر مهارت‌آموزی و تربیت تخصصی طلاب گام‌های مؤثری برداشته‌اند.

حجت الاسلام فروغی با اشاره به ظرفیت علمی و اخلاقی مدارس علمیه استان گفت: جوانانی که دغدغه خدمت به دین، مردم و انقلاب اسلامی دارند، می‌توانند با حضور در این مدارس، آینده‌ای تأثیرگذار و روشن برای خود و جامعه رقم بزنند.

وی در ادامه به برگزاری آزمون‌ها و فرآیند جذب طلاب اشاره کرد و گفت: هر ساله با استقبال پرشور متقاضیان برای ورود به حوزه‌های علمیه استان مواجه هستیم که نشان‌دهنده اعتماد خانواده‌ها به نظام تربیتی حوزه است.

معاون آموزش حوزه علمیه مازندران از خانواده‌ها خواست تا فرزندان مستعد و علاقه‌مند خود را برای ورود به مدارس علمیه تشویق کنند و تأکید کرد: طلبگی مسیری نورانی برای خدمت به خدا، مردم و اهل بیت (ع) است و می‌تواند نسل مؤثر آینده انقلاب اسلامی را تربیت کند.