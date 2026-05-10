گروهی از پژوهشگران انگلیسی، پژوهشی درباره ارتباط میان تنوع زیستی، گردهافشانی و سلامت انسان انجام دادند که در آن پیوند میان حشرات گردهافشان و تغذیه خانوارها بررسی و نشان داده شد که چگونه خدمات طبیعی زیست بوم بر زندگی انسان اثر میگذارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این پژوهش که با مشارکت دانشگاه بریستول، دانشگاه یورک و چند نهاد دانشگاهی و غیردولتی دیگر در انگلیس صورت گرفت، پژوهشگران در ده روستای کشاورزی خرد در نپال و مناطق اطراف آنها کار میدانی انجام دادند. آنها طی یک سال، حشرات بازدیدکننده از مزارع، میزان محصول، ارزش اقتصادی محصولات و رژیم غذایی خانوادهها را بهطور منظم ثبت کردند. سپس مواد مغذی موجود در محصولات و سهم آنها در تغذیه روزانه بررسی شد تا زنجیره کامل از طبیعت تا سفره مردم بهصورت ساده و قابل اندازهگیری ترسیم شود.
یافتهها نشان دادند که حشرات گردهافشان نقش بسیار بزرگی در زندگی کشاورزان دارند. بر اساس نتایج، حدود ۴۴ درصد درآمد کشاورزی خانوادهها بهطور مستقیم به گردهافشانی وابسته است. همچنین بیش از ۲۰ درصد دریافت ویتامینهایی مانند ویتامین A، فولات و ویتامین E از محصولاتی تأمین میشود که بدون گردهافشانها بهخوبی تولید نمیشوند. این ویتامینها برای تقویت سیستم ایمنی، رشد سالم و پیشگیری از بیماریها ضروری هستند.
نتایج همچنین هشدار میدهند که با کاهش گردهافشانها، خانوادهها در معرض سوءتغذیه پنهان قرار میگیرند؛ وضعیتی که در آن فرد کالری کافی دریافت میکند، اما دچار کمبود ریزمغذیهاست. این وضعیت میتواند مقاومت بدن در برابر بیماریها را کاهش دهد و چرخهای از فقر و سلامت ضعیف ایجاد کند. پژوهشگران یادآور میشوند که هماکنون حدود یکچهارم جمعیت جهان با چنین مشکلی روبهرو هستند.
در عین حال، این مطالعه نشان میدهد که ایجاد تغییرات مثبت امکانپذیر است. اقدامهای سادهای مانند کاشت گلهای بومی، کاهش مصرف سموم شیمیایی و حمایت از زنبورهای محلی میتواند جمعیت گردهافشانها را افزایش دهد. این اقدامات کمهزینه، نهتنها به طبیعت کمک میکند، بلکه باعث بهبود محصول، افزایش درآمد و ارتقای تغذیه خانوارها میشود.
اهمیت این یافتهها که در نشریه معتبر Nature منتشر شدهاند، در آن است که نشان میدهند حفاظت از تنوع زیستی یک تجمل نیست، بلکه بخشی اساسی از سلامت و رفاه انسان به شمار میآید.