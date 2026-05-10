در شب هفتاد شهادت مظلومانه رهبر فقید انقلاب، مردم ولایتمدار و متدین شهرستان پردیس با تجمعی پرشور، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام خامنهای، بر تداوم مسیر مقاومت و بیعت با آرمانهای نظام اسلامی تأکید کردند.
شامگاه گذشته، فضای شهر جدید پردیس آکنده از حزن و معنویتی بود که نشان از داغی سردنشدنی داشت. مردم این شهرستان، از فازهای مختلف گرد هم آمدند تا در هفتادمین شب از فراق رهبر محبوب خود، آیین سوگواری و میثاق را برگزار کنند.
شرکتکنندگان با تصاویری از رهبر شهید و سرداران مقاومت، بار دیگر بر ایستادگی در برابر زیادهخواهیهای استکبار جهانی تأکید کردند.