در هفتادمین شب شهادت جانسوز امام خامنه‌ای، مردم ولایت‌مدار و انقلابی شهرستان پیشوا با تجمعی انبوه در میدان شهید چمران، بار دیگر بر پیوند ناگسستنی خود با آرمان‌های امام و شهدا و بیعت با رهبری جدید نظام تأکید کردند.

شامگاه گذشته میدان شهید چمران شهرستان پیشوا، کانون دلدادگی و بی‌قراری مردمی بود که به پاس هفتاد شب سوگواری در فراق رهبر فقید انقلاب، گرد هم آمده بودند. مردم دیار ۱۵ خرداد که همواره در صف اول وفاداری به نظام و ولایت بوده‌اند، امشب در فضایی آکنده از حزن و حماسه، یاد و خاطره «سیدِ شهیدان مقاومت» را گرامی داشتند.