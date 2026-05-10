در هفتادمین شب از قرار عاشقی، مردم ولایتمدار شهرستان دماوند با تجمعی باشکوه و حزنانگیز، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب را گرامی داشته و بر تداوم مسیر مقاومت و بیعت ابدی با ولایت تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این اجتماع حماسی که در فضایی آکنده از معنویت برگزار شد، قشرهای مختلف مردم از پیر و جوان با دردست داشتن تصاویری از رهبر فقید انقلاب و پرچمهای سیاه، به نوحهسرایی و عزاداری پرداختند. حضور نونهالان و نوجوانان دماوندی در کنار خانوادههای معظم شهدا، جلوهای از وفاداری نسلی به آرمانهای ولایت را به تصویر کشید.
طنین شعارهای «لبیک یا حسین» و میثاقنامه وفاداری با مقام معظم رهبری (آیتالله سید مجتبی خامنهای) پایانبخش این قرار شبانه بود. گفتنی است این اجتماعات شبانه در دماوند به صورت مستمر و خودجوش برای زنده نگه داشتن یاد شهدا و تقویت جبهه مقاومت ادامه دارد.