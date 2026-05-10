در پی اعلام خبر شهادت جانسوز رهبر معظم انقلاب، مردم مؤمن و ولایتمدار شهر صالحیه در شهرستان بهارستان، با تجمعی خودجوش و شبانه، ضمن عزاداری و سوگواری، بر ادامه راه امام و شهدا و تجدید بیعت با ولایت تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شب گذشته معابر و میادین شهر صالحیه شاهد یکی از غمبارترین و در عین حال حماسیترین اجتماعات مردمی بود. زن و مرد، پیر و جوان از جایجای این شهر به خیابانها آمدند تا در سوگ شهادت مظلومانه رهبر محبوب خود، آیتالله العظمی خامنهای، به سوگواری بپردازند.
در این اجتماع شبانه که با حضور پرشور خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و مسئولان محلی برگزار شد، مردم با نوحهسرایی و سینهزنی، ارادت قلبی خود را به ساحت ولایت به نمایش گذاشتند.