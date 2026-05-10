پزشکان گروه جهادی قائمشهر با استقرار در درمانگاه فرهنگیان و ویزیت رایگان خانوادههای معلمان، هفته معلم را به شکلی عملی گرامی داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همزمان با هفته بزرگداشت مقام معلم، پزشکان گروه جهادی قائمشهر در اقدامی ارزشمند، با استقرار در درمانگاه فرهنگیان این شهرستان، خانوادههای فرهنگیان را به طور رایگان ویزیت و خدمات درمانی ارائه کردند.
مجتبی رکنی مسئول گروه جهادی پزشکان قائمشهر با تبریک ایام هفته معلم گفت: هفته معلم یک مناسبت تقویمی نیست؛ بلکه فرصتی برای قدردانی از انسانهایی است که با صبر، عشق و فداکاری، آینده را میسازند و چراغ دانایی جامعه با تلاش بیادعای معلمان همواره روشن نگه داشته میشود.
وی با اشاره به اینکه در این اقدام همدلانه، ۱۷ پزشک متخصص و فوقتخصص در رشتههای مختلف پزشکی به ارائه خدمات درمانی به فرهنگیان پرداختند، افزود: تکریم و تجلیل از مقام معلم یک مسئولیت همگانی است، چرا که حمایت و یاری از قشر شریف معلم، در واقع احترام به سازندگان فردای این سرزمین است.
مسئول گروه جهادی پزشکان قائمشهر همچنین گفت: این گروه جهادی که در طول سال افتخار ارائه خدمات رایگان بهداشتی و درمانی به قشرهای مختلف مردم را دارد، تاکنون در ۱۹ نوبت با اعزام به نقاط مختلف شهرستان به ویژه در مناطق روستایی و کمبرخوردار، همنوعان دردمند را به طور رایگان تحت پوشش درمانی قرار داده است و این خدمت صادقانه با مشارکت داوطلبانه پزشکان ایثارگر ادامه دارد.
یونسی رئیس اداره آموزش و پرورش قائمشهر نیز در این مراسم اقدام خیرخواهانه پزشکان گروه جهادی را قابل تحسین دانست و از تلاشهای آنها در ارائه خدمات رایگان درمانی به قشر فرهنگیان قدردانی کرد.
وی با اشاره به همدلی بین جامعه پزشکی و جامعه فرهنگی افزود: گروه جهادی پزشکان قائمشهر با این اقدام ارزشمند، نشان دادند که تکریم از مقام معلم فقط در حرف نیست، بلکه در عمل معنا پیدا میکند.