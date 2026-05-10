به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی سوادکوه شمالی گفت: فصل برداشت آلوچه در شهرستان سوادکوه شمالی آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تن از این محصول از سطح ۲۲۸ هکتار باغات این شهرستان برداشت و راهی بازار مصرف شود.

علی نوری‌نژاد افزود: شرایط آب و هوایی مناسب و رسیدگی به موقع باغداران، چشم‌انداز امسال را نسبت به سال‌های گذشته روشن‌تر کرده است و به همین دلیل، انتظار می‌رود شاهد عملکرد مطلوبی در تولید این محصول نوبرانه باشیم.

او گفت: این میزان برداشت، نشان‌دهنده ظرفیت قابل‌توجه شهرستان سوادکوه شمالی در تولید آلوچه است.

مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان در پایان به باغداران توصیه کرد: با رعایت اصول فنی در فرآیند برداشت و عرضه به‌موقع محصول، مراقب حفظ کیفیت آلوچه باشند تا محصولی با ماندگاری و بازارپسندی بالاتر روانه بازار شود.