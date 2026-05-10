رئیس دفتر حافظ منافع ایران در قاهره تاکید کرد: حضور نظامی مصر در منطقه نباید در خدمت صهیونیستها باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجتبی فردوسیپور رئیس دفتر حافظ منافع ایران در مصر طی سخنانی که در رسانههای مصری بازتاب داشت، گفت: ما با حضور نظامی مصر در خلیج فارس تا زمانی که این حضور در خدمت منافع «اسرائیل» نباشد، مخالفتی نداریم.
وی افزود: مصر یک قدرت منطقهای بزرگ در خاورمیانه است و حق دارد آنچه را که صلاح و مناسب میبیند انجام دهد؛ اما موضوع مهم برای ما این است که مصر در هیچ اقدامی که به رژیم صهیونیستی در جنگ علیه ما کمک کند، مشارکت نداشته باشد.
رئیس دفتر حافظ منافع ایران در مصر گفت: بحثهای مفصلی در ایران درباره این حضور نظامی مصر در کشورهای خلیج فارس صورت گرفته که در نهایت به این جمعبندی ختم شده است: پس از پایان این جنگ، حتما باید یک قدرت بازدارنده منطقهای در منطقه وجود داشته باشد.
فردوسیپور تاکید کرد: ایران خواهان امنیت وارداتی از خارج از منطقه نیست که در امور خاورمیانه مداخله کند.