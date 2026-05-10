سخنگوی فراجا از خنثی سازیِ ۱۸۵ فروند موشک در طول جنگِ تحمیلی سوم توسط نیرو‌های پلیس خبر داد و گفت: در همین ارتباط، واحد‌های تخصصی پلیس موفق به خنثی کردن موشکِ کروز در بیمارستان و موشکِ تاماهاوک در ایستگاه برق شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سعید منتظرالمهدی در تشریح این خبر اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اقداماتِ دفاعیِ پلیس برای حفاظت از جانِ مردم در جنگِ اخیر؛ فعالیت شبانه‌روزیِ واحد‌های چک و خنثیِ پلیس برای خنثی‌سازیِ موشک‌ها و مهماتِ دشمن در سراسرِ کشور بود.

به گفته این مقام ارشد انتظامی، واحد‌های تخصصیِ پلیس در جنگ تحمیلی سوم با حضور در ۱۵۰۰ محل انفجار، ۱۸۵ فروند انواعِ موشک در حوزه‌هایِ شهری و روستایی را خنثی و منهدم کردند.

سخنگوی فراجا اضافه کرد: خنثی‌سازی و انتقالِ امن موشک‌های فوق سنگین MK۸۴، بمب‌های مجهز به GBU و انواع موشک‌های تاماهاوک، کروز، اسپایک و پهپادِ هرمس از مهم‌ترین اقدامات پلیس دراین مدت است.

سردار منتظرالمهدی گفت: ضمن آن‌که بی‌اثر سازی جی پی اس‌های آلوده، انتقال قطعات پهپاد و موشک، بررسی صحنه‌های انفجار و اشیاء مشکوک را می‌توان به مجموعه عملیات‌های انجام شده پلیس اضافه کرد.

وی تاکید کرد: در جنگِ تحمیلی اخیر، پُرالتهاب‌ترین اقداماتِ تخصصیِ پلیس در موقعیت‌هایی نظیر بیمارستان‌ها، واحد‌های دیسپاچینگ، ایستگاه‌های برق و انرژی و سایرِ مراکز خدمت‌رسانِ مردمی با موفقیت انجام شد و در نظر است بخش‌هایی از فعالیت‌هایِ شجاعانه و کم‌نظیرِ واحد‌های چک و خنثیِ پلیس به‌صورت مستند یا در قالب فیلم و سریال تولید و منتشر شود.