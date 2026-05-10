سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در واکنش به تیمهای همگروه ایران در جام ملتهای گفت: تیمها در آسیا از نظر کیفیت به هم نزدیک شدهاند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیر قلعهنویی پس از همگروهی تیم ملی فوتبال ایران با سوریه، قرقیزستان و چین در گروه C جام ملتهای ۲۰۲۷ عربستان سعودی، اظهار داشت: پیشبینی فوتبال سخت است و نمیتوانیم از الان بگوییم قهرمانی میآوریم یا خیر. دوره قبلی هم شانس و لیاقت قهرمانی داشتیم، اما بدشانسی شامل حال ما شد.
وی افزود: فوتبال در آسیا پیشرفت کرده و تیمها به هم نزدیک شدهاند. هرچند چهار سید داریم، اما فوتبال در آسیا بهم نزدیک شده است. تیم ما شرایط خوبی دارد و جزو تیمهایی است که سریع به جام جهانی صعود کرده است.
سرمربی تیم ملی فوتبال عنوان کرد: امیدواریم در جام جهانی هم بازیهای قابل قبولی انجام دهیم و برای جام ملتها آماده شویم، زیرا ما بعد از جام جهانی تغییر نسلی هم خواهیم داشت. امیدوارم در جام جهانی و سپس در جام ملتها نماینده خوبی برای مردم ایران باشیم.