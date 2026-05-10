پخش زنده
امروز: -
در نخستین نشست هماندیشی خادمان فرهنگی کاروانهای حج تمتع با حضور مسئولان، روحانیون، معین و معینهها در مکه مکرمه، مباحث تخصصی مناسک حج تمتع تشریح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، این نشست با هدف ارتقای توانمندی خادمان برای ارائه خدمات بهتر به ضیوفالرحمان و پاسخگویی دقیق به مسائل شرعی و فرهنگی آنان تشکیل شد.
در ابتدای این نشست حجتالاسلام والمسلمین محمد علی اخویان، مدیر امور آموزشی و فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری، با تأکید بر وظایف خطیر خادمان فرهنگی، اظهار کرد: با بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و تبلیغی، باید زمینه آرامش، وحدت و رضایتمندی هرچه بیشتر زائران فراهم شود.
در ادامه این نشست، حجتالاسلام والمسلمین فلاحزاده به تشریح مباحث تخصصی دربارۀ مناسک حج از جمله؛ بررسی کیفیت نماز در مسجدالحرام، نحوه صحیح اقامه نماز استدارهای و احکام مرتبط با آن از دیدگاه مراجع معظم تقلید و همچنین تبیین احکام خروج از حرم پس از انجام عمره تمتع، بود.
گفتنی است این جلسات با هدف ارتقای سطح آگاهی و توانمندسازی خادمان فرهنگی برای ارائه خدمات مطلوبتر به زائران و پاسخگویی به شبهات و مسائل فقهی آنان در ایام حج برگزار میشود.