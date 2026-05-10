جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین با هشدار درباره ادامه نقض توافق آتشبس در نوار غزه از سکوت جامعه جهانی انتقاد و تاکید کرد: آنچه در این منطقه میگذرد جنگی تمامعیار با هدف نابودی زندگی است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین در بیانیه ای حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک منزل مسکونی در اردوگاه الشاطئ در غرب شهر غزه را که شامگاه جمعه به زخمی شدن شماری از شهروندان فلسطینی از جمله چند کودک منجر شد، محکوم کرد.
این جنبش در ادامه این بیانیه اعلام کرد که هدف قراردادن منازل و محلههای مسکونی، جنایت جنگی جدیدی در چارچوب سیاست سازمان یافته رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان و ساختار اجتماعی فلسطین در نوار غزه است.
جبهه دموکراتیک تاکید کرد که ادامه بمباران و تخریب مناطق مسکونی نشان دهنده اصرار رژیم صهیونیستی بر ادامه جنگ علیه غیرنظامیان و نقض آشکار قوانین بینالمللی و توافقهای مربوط به حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ است.
در ادامه این بیانیه آمده است آنچه در غزه جریان دارد، دیگر صرفاً عملیات نظامی پراکنده نیست بلکه جنگی تمامعیار با هدف نابودی مؤلفههای زندگی فلسطینیان و تحمیل واقعیتهای جدید از طریق زور است؛ آن هم در سایه سکوت جامعه جهانی و نبود سازوکار مؤثر برای محاکمه رژیم صهیونیستی.
این جنبش درباره ادامه نقض توافق آتشبس هشدار داد و اعلام کرد که چنین اقداماتی میتواند تلاشهای سیاسی و انسانی برای توقف جنگ را با شکست مواجه کرده و منطقه را به سمت تشدید تنش و بیثباتی بیشتر سوق دهد.
جبهه دموکراتیک همچنین از میانجیگران منطقهای و بینالمللی خواست فوراً برای وادار کردن رژیم صهیونیستی به توقف تجاوزات و اجرای کامل تعهدات مربوط به مراحل آتشبس از جمله ورود به مرحله دوم توافق، مداخله کنند.
این جنبش در پایان از نیکولای ملادینوف و تمامی طرفهای بینالمللی خواست تا برای توقف نقض آتشبس، تأمین حمایت بینالمللی از فلسطینیان در غزه، تضمین ورود بدون مانع کمکهای انسانی و آغاز بازسازی زیرساختها و تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله غذا، دارو، آب و تجهیزات اسکان، اقدام فوری انجام دهند.