پخش زنده
امروز: -
گروهی از معترضان در استکهلم پایتخت سوئد، حملات رژیم صهیونیستی به غزه، لبنان و ایران را محکوم کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ گروهی از معترضان در استکهلم پایتخت سوئد با برگزاری تظاهراتی و به نمایش گذاشتن جنایات رژیم صهیونیستی، حملات این رژیم علیه غزه، لبنان و ایران را محکوم کردند.
شرکتکنندگان در این تظاهرات با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضامین «کشتار غیرنظامیان را متوقف کنید»، «به محاصره غذایی غزه پایان دهید» و «حملات به لبنان و ایران را متوقف کنید»، بر لزوم توقف فوری درگیریها در خاورمیانه تاکید کردند.
در جریان این تظاهرات که با حضور فعالان و سازمانهای جامعه مدنی سوئد برگزار شد، شرکتکنندگان همچنین با در دست داشتن پرچمهای جمهوری اسلامی ایران، فلسطین و لبنان، خواستار پایان فوری حملات به غیرنظامیان شدند و علیه رژیم صهیونیستی شعار سر دادند.