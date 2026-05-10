به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ مقام‌های آتش‌نشانی فرانسه اعلام کردند که این حادثه عصر شنبه (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵) به وقت محلی در منطقه صنعتی «رویسی» پاریس روی داده است.

حدود ۶۰ آتش‌نشان به محل حادثه اعزام شده‌اند.

از سوی دیگر شرکت «فرودگاه‌های پاریس» (ADP) نیز اعلام کرد که این انبار ارتباطی به تأسیسات فرودگاه ندارد و آتش‌سوزی هیچ اختلالی در تردد هوایی و برنامه پرواز‌ها ایجاد نکرده است.

این حادثه تاکنون تلفات جانی نداشته و علت وقوع آن نیز در دست بررسی است.