هند موشکی جدید با قابلیت حملات چندگانه آزمایش کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت دفاع هند در بیانیهای اعلام کرد که این کشور پرتاب آزمایشی یک موشک پیشرفته آگنی - ۵ مجهز به فناوری «سیستم هدفگیری مستقل چندگانه» (MIRV) را با موفقیت انجام داده است.
در بیانیه وزارت دفاع هند آمده است: این آزمایش روز جمعه (۱۸ اردیبهشت) از جزیره دکتر «ایپیجی عبدالکلام» در سواحل ایالت اودیشا انجام شده است.
بر اساس این بیانیه، در این آزمایش، موشک آگنی-۵ با چندین کلاهک مختلف برای اصابت به اهداف متفاوت که در گستره جغرافیایی وسیعی در منطقه اقیانوس هند پراکنده بودند، پرتاب شده است.
در ادامه بیانیه وزارت دفاع هند با اشاره به اینکه این موشک در سازمان تحقیقات دفاعی هند (DRDO) با همکاری صنایع داخلی این کشور توسعه یافته، خاطرنشان شده است: اطلاعات ردیابی تائید کردهاند که تمام اهداف از پیش تعیینشده در جریان این آزمایش محقق شدهاند.
وزارت دفاع هند پیشتر در بیانیهای اعلام کرده بود که برای اولین بار بهطور موفقیتآمیز آزمایش پرتاب موشک بالستیک میانبرد نسل جدید این کشور با نام «آگنی پرایم» را از روی سکوی سیار ریلی انجام داده است.
در بیانیه وزارت دفاع هند آمده است: این پرتاب آزمایشی، در سازمان تحقیقات و توسعه دفاعی هند (DRDO) در جزیره دکتر «ایپیجی عبدالکلام» در سواحل ایالت اودیشا انجام شده است.
براساس این بیانیه، سکوی سیار ریلی پرتاب موشک بالستیک میانبرد آگنی پرایم، میتواند آزادانه در شبکه ریلی سراسری هند حرکت کرده و زمان آمادهسازی برای پرتاب موشکها را بهطور چشمگیری کاهش دهد.