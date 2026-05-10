کشف خودروی ۲۲۰ میلیارد ریالی قاچاق در مرند
مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی اعلام کرد: یک خودروی شاسی بلند نیسان پاترول خارجی قاچاق به ارزش ۲۲۰ میلیارد ریال در شهرستان مرند کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
بر اساس اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان مرند با همکاری ماموران پلیس راه مرند_ تبریز، یک دستگاه خودروی سواری شاسی بلند نیسان پاترول خارجی قاچاق را توقیف و به پارکینگ منتقل کردند.
برابر اعلام کارشناسان امر ارزش ریالی خودرو ۲۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است، در این خصوص یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.
مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از اولویتهای مهم و اصلی پلیس است و شهروندان هرگونه اطلاعات و اخبار در این زمینه را بلافاصله برای انجام اقدامات قانونی به شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ سامانه خبری پلیس امنیت اقتصادی و مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.