به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بر اساس اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان مرند با همکاری ماموران پلیس راه مرند_ تبریز، یک دستگاه خودروی سواری شاسی بلند نیسان پاترول خارجی قاچاق را توقیف و به پارکینگ منتقل کردند.

برابر اعلام کارشناسان امر ارزش ریالی خودرو ۲۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است، در این خصوص یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از اولویت‌های مهم و اصلی پلیس است و شهروندان هرگونه اطلاعات و اخبار در این زمینه را بلافاصله برای انجام اقدامات قانونی به شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ سامانه خبری پلیس امنیت اقتصادی و مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.