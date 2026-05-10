به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ آدام اسمیت، نماینده دموکرات ایالت واشنگتن و عضو ارشد کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا به ان‌بی‌سی نیوز گفت: که آمریکا با وجود تغییر راهبرد نظامی، همچنان درگیر جنگ با ایران است.

او گفت: تغییر رویکرد از بمباران به محاصره دریایی، آمریکا را به پایان دادن درگیری نزدیک‌تر نکرده است. اسمیت خاطر نشان کرد که ما گرفتار شده ایم، زیرا ایران نمی‌خواهد در مورد آنچه که می‌خواهیم، مذاکره کند.



نماینده ایالت واشنگتن تصریح کرد: ترامپ در ابتدا معتقد بود که بمباران 4 تا 6 هفته‌ای، ایران را مجبور به تسلیم خواهد کرد، اما این نتیجه هرگز محقق نشد.



عضو ارشد کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا با اشاره به اقدام جنایتکارانه دولت ترامپ در محاصره دریایی ایران تاکید کرد: محاصره، اقدام جنگی است.