جمعیت الوفاق بحرین اعلام کرد: دستگاه حاکمه در چند روز اخیر، علیه اتباع مذهب شیعه اعلام جنگ کرده و جنایتها و تجاوزهای خطرناکی را مرتکب شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بخش حقوق بشر جمعیت الوفاق اعلام کرد: در ساعات گذشته بیش از ۴۰ تن از علمای شیعه بحرین از جمله علامه شیخ محمد صنقور، علامه شیخ محمود عالی و علامه شیخ علی صددی که از برجستهترین علمای بحرین و مهمترین خطیبان و ائمه جمعه هستند، بازداشت شدهاند.
اقدام به بازداشت این شخصیتها به دنبال زنجیرهای از تجاوزهای خطرناک و حساب شده صورت میگیرد که طی آن شخصیتها، علما و خانوادههای بحرینی با اعمالی همچون قتل، شکنجه تا مرگ، لغو تابعیت، بازداشت، سرکوب، حذف و اقدامات تلافی جویانه خطرناک با هدف نابودی حضور شیعیان که اکثریت قریب به اتفاق جمعیت بحرین را تشکیل میدهند، مورد تعرض قرار گرفتهاند.
جمعیت الوفاق از جهان آزاد خواسته است که برای توقف این جنون ضد مذهبی وحشیانه، به صورت فوری وارد عمل شود و هشدار داده است که اقدامات آینده حکومت آل خلیفه خطرناکتر خواهد بود و این حکومت از خطوط قرمز عبور کرده و تمام عوامل و پیوندهای اجتماعی جامعه، حتی عوامل ظاهری آن را پایمال و تمام پلهای پشت سر خود را ویران کرده است.
جمعیت الوفاق در بیانیه خود تأکید کرده است که بحرین نیازمند یک پیمان اجتماعی و ساختار قانونی جدید برای ایجاد نظامی قانونمند به جای حکومتی امنیتیِ و بی پروا است که بحرین را از نظر سیاسی، معیشتی، قانونی، حقوقی و اداری، صدها مایل به عقب بازگردانده و آن را وارد حالت و وضعیتی از هرج ومرج و انتقام جویی کرده است.
نیروهای امنیتی بحرین ضمن یورش به مناطق مختلف، تعدادی از علمای برجسته شیعه را بدون ارائه حکم قضایی یا شفافسازی درباره اتهامات مطرح شده، بازداشت و به مکانهای نامعلومی منتقل کردهاند.
وزارت کشور بحرین روز شنبه اعلام کرد که ۴۱ نفر از آنها به اتهام همکاری و همدردی با ایران همزمان با تجاوزات آمریکایی اسرائیلی، بازداشت شدهاند.
بحرین که میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکاست، پس از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، ظلم در حق شیعیان این کشور به بهانه طرفداری از ایران را آغاز کرد.