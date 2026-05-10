جنبش مقاومت اسلامی حزبالله لبنان از اجرای موج جدیدی از عملیاتهای تهاجمی علیه نیروها و تجهیزات ارتش صهیونیستی خبر داد. همزمان رسانههای صهیونیستی در گزارشهایی به ناکامی نظامی این رژیم در حمله به لبنان اذعان و تاکید کردند: ابتکار عمل در دست حزب الله است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ حزب الله لبنان در بیانیهای اعلام کرد: در شبانه روز گذشته ۲۰ عملیات علیه نظامیان و تجهیزات ارتش رژیم صهیونیستی انجام داده است.
براساس این بیانیه چندین تجمع نیروها، تجهیزات و سامانههای ارتباطی ارتش اشغالگر در مناطق مختلف جنوب لبنان و شمال فلسطین اشغالی با پهپادهای انتحاری هدف قرار گرفت.
در آخرین عملیات، موضع تازه تأسیس نظامیان صهیونیست در شهرک علماالشعب با یک دسته پهپاد هجومی هدف قرار گرفت.
حزب الله همچنین اعلام کرد: تجمع نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی را در محل فرود بالگردها در شهرک شلومی با پهپاد انتحاری هدف قرار داده است.
تجمع نیروهای صهیونیستی در «جل العلام» هم با پهپاد انتحاری هدف قرار گرفت.
حزبالله همچنین اعلام کرد: یک خودروی ارتباطاتی نظامیان اشغالگر را نیز در منطقه البیاضه در جنوب لبنان با دو پهپاد انتحاری هدف قرار دادیم. این گروه همچنین از حمله به تجمع تجهیزات ارتش صهیونیستی در منطقه طیرحرفا در جنوب لبنان با پهپاد انتحاری خبر داد.
وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی هم به طور رسمی تأیید کرد که در پی حملات موشکی و پهپادی روز گذشته حزبالله لبنان به مناطق مختلف در شمال فلسطین اشغالی، دستکم ۱۲ صهیونیست زخمی شدهاند.
همزمان رسانههای صهیونیستی در گزارشهایی به ناکامی نظامی این رژیم در حمله به لبنان اذعان و تاکید کردند که ابتکار عمل در دست حزب الله است.
شبکه ۲۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی اعلام کرد که ابتکار عمل همچنان از طریق پهپادهای انتحاری در دستان حزب الله است. این رسانه رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که این پهپادهای کوچک، چالشی بزرگ برای ارتش رژیم صهیونیستی به شمار میروند.
شبکه ۱۵ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز به نقل از اسحاق بریک ژنرال ذخیره ارتش این رژیم اعلام کرد که حزب الله همچنان میتواند مقاومت کند و زیربار خلع سلاح نمیرود. این ژنرال صهیونیست گفت: حتی جنبش حماس نیز در حال بازسازی تواناییهای خود است.
شبکه المیادین اعلام کرد که رسانههای رژیم صهیونیستی به نقل از نهادهای امنیتی و نظامی اعلام کردهاند که ارتش این رژیم تاکنون به راه حلی واقعی برای هواگردهای انتحاری حزب الله دست نیافته است.
براساس اعلام این رسانهها، تنها کاری که ارتش رژیم صهیونیستی تاکنون توانسته است انجام دهد، توزیع دوربینهای هوشمند برای مقابله با هواگردهای انفجاری حزب الله است.
همزمان با ادامه حملات تلافیجویانه حزبالله به مواضع دشمن صهیونیستی، پهپادهای این جنبش به چالش جدی برای امنیت شهرکهای شمالی و نظامیان رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.