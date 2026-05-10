حادثه رانندگی مرگبار در لرستان
مرکز پلیس راه لرستان اعلام کرد:حادثه ی رانندگی در جاده ی زانوگه به پل سیمره دو فوتی و یک مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان اعلام کرد: پس از دریافت پیام فوریتهای پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع حادثهی رانندگی در جاده ی زانوگه به پل سیمره لرستان ، عوامل پلیسراه، نیروهای انتظامی و تیمهای امدادی استان در محل حاضر شدند.
پلیس لرستان اعلام کرد:در این سانحه که میان یک خودروی سواری سمند و یک کامیون کشنده در ساعت ۲۲ شامگاه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ رخ داد ،دو نفر از سرنشینان سواری سمند در دم جان باختند و یک نفر دیگر هم مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شد.
کارشناسان پلیسراه لرستان، علت حادثه را انحراف به چپ خودروی سمند اعلام کردند.