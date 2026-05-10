معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: اگر هر مشترک فقط یک لامپ اضافی را خاموش کند؛ برق مورد نیاز تمام کارخانههای سیمان کشور تامین میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو با تاکید بر صرفهجویی برق گفت: اگر ۳۰ میلیون مشترک برق هر کدام تنها یک لامپ ۲۵ واتی را خاموش کنند، روزانه ۱۵۰۰ مگاوات صرفهجویی میشود؛ رقمی که معادل برق مصرفی کل شهر مشهد و یک و نیم برابر نیروگاه اتمی بوشهر است.
وی بیان کرد: مردم نیازی به انجام کارهای پیچیده ندارند؛ کاهش مصارف اضافی و خاموش کردن تجهیزات غیرضروری، کمک بزرگی به تأمین برق پایدار در تابستان است.
گزارش از ناهید خدادادی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما