به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو با تاکید بر صرفه‌جویی برق گفت: اگر ۳۰ میلیون مشترک برق هر کدام تنها یک لامپ ۲۵ واتی را خاموش کنند، روزانه ۱۵۰۰ مگاوات صرفه‌جویی می‌شود؛ رقمی که معادل برق مصرفی کل شهر مشهد و یک و نیم برابر نیروگاه اتمی بوشهر است.

وی بیان کرد: مردم نیازی به انجام کار‌های پیچیده ندارند؛ کاهش مصارف اضافی و خاموش کردن تجهیزات غیرضروری، کمک بزرگی به تأمین برق پایدار در تابستان است.

گزارش از ناهید خدادادی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما