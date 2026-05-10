تفاهمنامه همکاری میان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و دانشگاه علامه طباطبایی به امضای غلامرضا امیرخانی، رئیس این سازمان، و شجاع احمدوند، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این تفاهمنامه با هدف بهرهگیری متقابل از منابع اطلاعاتی، ظرفیتها، امکانات و فرصتهای پژوهشی، مطالعاتی و تخصصی دو مجموعه، در راستای ارتقای سطح علمی، پژوهشی و آموزشی دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه، توسعه پژوهشهای دانشگاهی و تحقق اهداف و مأموریتهای طرفین منعقد شد.
بر اساس مفاد تفاهمنامه، دو طرف در زمینه طراحی و برگزاری دورههای آموزشی و نشستهای مشترک در حوزههای تخصصی، نقد و بررسی کتاب، اجرای طرحهای پژوهشی مشترک، مبادله و اهدای نسخههای فیزیکی و دیجیتال و دیگر حوزهها همکاری خواهند کرد.
امضای این تفاهمنامه، گامی در جهت تقویت ارتباط میان نهادهای علمی و پژوهشی کشور و توسعه همکاریهای مشترک در حوزه تولید، تبادل و دسترسپذیری دانش و منابع علمی و فرهنگی محسوب میشود.