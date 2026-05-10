به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی ماهشهر گفت: در سال زراعی جاری ۱۷ هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی این شهرستان به کشت گندم اختصاص یافت.

احمدرضا رجب پور با اشاره به اینکه عملیات برداشت این محصول راهبردی در شهرستان ماهشهر آغاز شده است، ادامه داد: تاکنون ١١ هزار هکتار از گندمزارهای این شهرستان برداشت که از این میزان حدود ٢۶ هزار تن گندم تولید شده است.

خوزستان با تولید سالانه ۱۷.۵ میلیون تُن محصولات کشاورزی، باغی، دامی، شیلات و عسل معادل ۱۴ درصد کل تولیدات بخش کشاورزی کشور در جایگاه نخست قرار دارد.