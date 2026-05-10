پخش زنده
امروز: -
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: البرز با مشکل کمبود نیروی انسانی در ادارات و آموزش و پرورش مواجه است و برای رفع عقبماندگیها باید از منابع داخلی استان نظیر بانکها استفاده کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، حمیدرضا حاجیبابایی در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان البرز گفت: کارهای بزرگی در استان البرز در حال انجام است، یک نمونه از این کارهای مهم، پل استراتژیک بی یک است که در دنیا مثالزدنی بوده و نشاندهنده قله فناوری و اراده ملت بزرگ ایران است.
وی در ادامه اضافه کرد: از استانداری خواستیم تا کار پژوهشی دقیقی انجام دهد که چه نیازهایی از سوی مجلس وجود دارد تا قوانین اصلاح شود، همچنین مقرر شد گزارشی ارائه و در کمیسیونهای تخصصی بررسی شود و از سوی دیگر پیشنهاد شد از منابع داخلی استان نظیر بانکها و مدیریت منابع عمومی برای حل بسیاری از مشکلات استفاده شود.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به رشد بیسابقه جمعیت استان البرز نسبت به پیشبینیهای اولیه گفت: این استان از کمبود نیروی انسانی اداری رنج میبرد؛ به طور مثال در آموزشوپرورش نیاز به افزایش چشمگیر تعداد معلمان داریم تا نسبت دانشآموز به معلم و کلاس کاهش یابد.
حاجی بابایی افزود: ادارات استان برای افزایش خدمترسانی به مردم، نیازمند نیروی انسانی بیشتری هستند که لازم است این مهم در سفر استانی رئیس جمهور به این منطقه مورد توجه قرار گیرد.
حاجیبابایی با اشاره به ظرفیت بالای نخبگانی استان البرز که به گفته امام (ره) «ایران کوچک» نامیده شده است، گفت: صنعت، کشاورزی و مسائل فرهنگی استان ظرفیت رشد قابل توجهی دارد و آینده استان را بسیار روشن میبینم چرا که مدیران ظرفیتها را شناخته و مسیر درستی را طی میکنند، اما در کوتاهمدت باید در زمینه نیروی انسانی کارهای جدی انجام شود.
وی با اشاره به نقش شرکتهای دانشبنیان نیز گفت: شرکتهای دانشبنیان اولویت اول رشد و توسعه پایدار در شهرها هستند؛ چه در کشاورزی، صنعت و خدمات استان البرز به عنوان استانی صنعتی، پرجمعیت و خدماتی نیازمند جایگاه ویژه برای شرکتهای دانشبنیان و تزریق نقدینگی است که نقش بانکها در این زمینه بسیار پررنگ و معنادار است.
حاجی بابایی افزود: ما در دریایی از پول شنا میکنیم، اما نمیتوانیم از آن به درستی استفاده کنیم برای مثال در حوزه بانکها، منابع استانی البرز حدود ۳۰۰ همت برآورد میشود؛ در حالی که اگر رئیسجمهور در سفر استانی ۲۰ همت به استان اختصاص دهد، رقم قابل توجهی محسوب میشود این در حالی است که مردم خود این منابع را در بانکها سپردهگذاری کردهاند و اگر حتی ۵۰ درصد آن در استان هزینه نشود، قابل قبول نبوده و تخلف است.
نایبرئیس مجلس ادامه داد: اگر تنها ۱۰ همت از این منابع صرف تسهیلات تکلیفی شود، عملاً کسی در صف دریافت وام باقی نمیماند، در حالی که اکنون برخی افراد بیش از یک سال در صف تسهیلاتی مانند وام ازدواج قرار دارند.
حاجیبابایی با تأکید بر لزوم مدیریت صحیح منابع بانکی گفت: استانداری میتواند با برگزاری جلسات ماهانه و بررسی رتبهبندی اعتباری بانکها، عملکرد آنها را رصد کند، چرا که اطلاعات مربوط به منابع و میزان تسهیلاتدهی بانکها بهصورت دقیق در دسترس است.
وی با اشاره به برخی چالشهای اقتصادی کشور نیز گفت: در حوزههایی مانند صنعت خودرو نیز هزینههای کلانی صرف شده، اما همچنان بدهیهای سنگینی وجود دارد در حالیکه میتوان با واگذاری واقعی به بخش خصوصی و ایجاد رقابت با افزایش واردات خودرو، شرایط بهتری برای این صنعت ایجاد کرد.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره بر ضرورت تقویت بخش خصوصی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها بر خصوصیسازی واقعی تأکید کردهاند و امام راحل نیز معتقد بودند باید امور را به مردم واگذار کرد و تنها در جایی که مردم توان اداره ندارند، دولت ورود کند.
حاجیبابایی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی کشور افزود: پیشینه تاریخی و فرهنگی در کنار منابع فراوان، اراده مردم برای تولید و رشد سریع فناوری از مهمترین عوامل ثروتآفرینی در کشور است و این عوامل میتواند زمینه جهش اقتصادی ایران را فراهم کند.
وی در ادامه اضافه کرد: مشکل کشور کمبود پول نیست، بلکه نحوه مدیریت منابع اهمیت دارد، به عنوان مثال ماهانه حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت میشود که اگر مدیریت بهتری بر آن اعمال شود، میتواند آثار اقتصادی متفاوتی به همراه داشته باشد.
نایبرئیس مجلس با اشاره به ظرفیتهای حوزه انرژی نیز گفت: اگر بخشی از نفتی که در داخل مصرف میشود در اختیار بخش خصوصی برای توسعه صنایع پاییندستی و پتروشیمی قرار گیرد، میتوان تحول بزرگی در اقتصاد کشور ایجاد کرد و شرکتهای دانشبنیان نیز در این مسیر نقش مهمی خواهند داشت.
حاجیبابایی با اشاره به جایگاه ایران در معادلات جهانی و تبدیل شدن به یک ابر قدرت افزود: ایران با برخورداری از تمدن چند هزار ساله، فرهنگ اسلامی و سطح بالای هوش و استعداد مردم، ظرفیت تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ را دارد لذا باید ساختارهای اقتصادی، آموزشی و صنعتی متناسب با این جایگاه تقویت شود بزودی پس از عبور از جنگ تمامی گرفتاریها با شکست تحریمها و بهبود روابط بین المللی کشورمان، عرصه نوینی برایمان آغاز خواهد شد.
حمیدرضا حاجیبابایی نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان البرز، با انتقاد از افزایش قیمتها، گفت: قیمتها بالا رفته و فشار اقتصادی بر مردم در یک ماه اخیر افزایش یافته است، اما چارهای جز تلاش داخلی نداریم و باید با اتکا به ظرفیت های داخلی این چالش را برطرف کنیم.
وی با اشاره به ذخایر ۳۰ میلیون تنی پتروشیمی افزود: مردم نمیپذیرند که با وجود این ذخایر، قیمتها یک شبه افزایش یابد، این رویکرد قابل قبول نیست.
نایبرئیس مجلس با قدردانی از ایستادگی استانداران و مسئولان در شرایط سخت، گفت: دولت در سختترین شرایط قرار دارد و راه عبور از فشارها، همگرایی مجلس، دولت و همه ارگانهاست، حرفهای اختلافانگیز در شرایط کنونی معنا ندارد.
وی در پایان سخنان خود اضافه کرد: ملت ایران ثابت کرده که قوی است، با اتحاد و قدرت از این شرایط عبور خواهیم کرد و آینده متعلق به ۹۰ میلیون ایرانی است.