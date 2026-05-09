برنی سندرز نماینده مجلس سنا با انتقاد از هزینههای جنگ آمریکا علیه ایران گفت: دولت ترامپ درباره هزینه درگیریها در خاورمیانه دروغ میگوید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برنی سندرز نماینده مجلس سنای آمریکا از ایالت ورمونت در پیامی در شبکه ایکس (توئیتر سابق) با اشاره به اینکه دولت ترامپ میگوید تجاوز علیه ایران تا اینجا ۲۵ میلیارد دلار هزینه برای ارتش داشته است، نوشت: این یک دروغ است.
این سناتور آمریکایی در ادامه با بیان اینکه این جنگ میتواند بیش از یک تریلیون دلار هزینه داشته باشد، خاطرنشان کرد: این یعنی هزاران دلار هزینه اضافه برای هر یک از خانوادههای آمریکایی.
او با اشاره به اینکه دولت آمریکا باید این مبالغ هنگفت را در حوزههایی مانند مسکن، آموزش و مراقبتهای بهداشتی سرمایهگذاری کند، تصریح کرد: نباید این پولها را در جنگهای غیرقانونی که بر خلاف قانون اساسی ایالات متحده است هزینه کنید، همین حالا به این جنگ پایان دهید.
جولز هرست مدیر مالی پنتاگون پیشتر در اظهاراتی گفت که جنگ با ایران تا اینجا حدود ۲۵ میلیارد دلار برای ارتش آمریکا هزینه داشته است.
سندرز پیشتر نیز در پیامی در ایکس نوشته بود: از وقتی که ترامپ جنگ علیه ایران را آغاز کرده، قیمت هر گالن بنزین از ۲.۹۸ دلار به ۴.۵۵ دلار جهش کرده است. خانوادههای کارگر توان مالی آن را ندارند.