هفته سی و ششم لیگ برتر فوتبال انگلیس با پیروزی منچسترسیتی و تساوی لیورپول و منچستریونایتد آغاز شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال منچستر سیتی در هفته سی و ششم لیگ برتر انگلیس امروز شنبه میزبان برنتفورد بود که در نهایت سه بر صفر این تیم را شکست داد تا با ۷۴ امتیاز همچنان در تعقیب آرسنال صدرنشین باشد.

منچستریونایتد نیز میهمان ساندرلند بود که این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید و شیاطین سرخ در مکان سوم جدول ۶۵ امتیازی شدند.

لیورپول در ورزشگاه آنفیلد میزبان چلسی بود که این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید. با این نتیجه لیورپول ۵۹ امتیازی شد و به جایگاه چهارم جدول رسید و چلسی نیز با ۴۹ امتیاز در رده نهم جدول قرار گرفت.

در سایر بازی‌های امروز، برایتون ۳ به صفر ولورهمپتون را شکست داد و فولام با یک گل نتیجه را برابر بورنموث واگذار کرد.