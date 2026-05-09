فرماندهی نیروی هوافضا و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار دادند: هرگونه تعرض به شناور‌های نفتکش و تجاری ایران، تهاجم سنگین علیه دشمن را به همراه خواهد داشت.

سپاه: اقدامی کنید با موشک و پهپاد مقابله به مثل می‌کنیم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب مجازی اش هشدار داد: هرگونه تعرض به شناورهای نفتکش و تجاری ج ا ایران، تهاجم سنگین علیه یکی از مراکز آمریکایی در منطقه و کشتی‌های دشمن را در پی خواهد داشت.

سردار سید مجید موسوی فرماندهی نیروی هوافضای سپاه هم در حساب مجازی اش هشدار داد: موشکها و پهپادهای نیروی هوافضای سپاه بر اهداف آمریکایی در منطقه و کشتی های دشمن متجاوز قفل شده اند و در انتظار فرمان شلیک هستند.