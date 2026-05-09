به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عصر امروز تولیت آستان مقدس علوی و هیأت همراه با استقبال سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول، امام جمعه دزفول، اعضای هیات امنای حرم مطهر امامزاده سبزقبا و جمعی از مسئولان وارد این شهرستان شدند.

سیدعیسی الخرسان پس از ورود به دزفول با حضور در حرم مطهر امامزاده سبزقبا (ع) ضمن زیارت این حرم نورانی بر مزار سپهبد شهید غلامعلی رشید و فرزند شهیدش حضور یافت و به مقام این شهیدان والامقام ادای احترام کرد.

در این مراسم تولیت آستان مقدس علوی اظهار کرد: از کشور عراق و شهر نجف اشرف، شهر امیرالمؤمنین (ع)، شهر علم، علما و دانشمندان به شهر ایستادگی، مقاومت و علم آمده‌ایم.

سیدعیسی الخرسان با بیان اینکه دزفول از دوران دفاع مقدس تاکنون نماد ایستادگی و مقاومت بوده است، افزود: این شهر به وجود علما و دانشمندان بزرگی همچون شیخ اعظم انصاری مفتخر است.

وی با اشاره به حادثه تلخ در دی‌ماه سال گذشته، گفت: آستان مقدس علوی با تمام توان در بازسازی مرقد مطهر حضرت محمد بن موسی الکاظم معروف به سبزقبا (ع) مشارکت خواهد داشت و ضریح مطهر این حرم شریف در کارگاه آستان مقدس امیرالمؤمنین (ع) به بهترین شکل ساخته می‌شود.

عزیز مرداس سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول نیز در حاشیه این آیین، ضمن خیرمقدم به تولیت آستان مقدس علوی و هیأت همراه، حضور این هیأت را مایه افتخار مردم دزفول دانست و اظهار کرد: دزفول به عنوان شهری مذهبی، ولایتمدار و مقاوم، همواره ارادت ویژه‌ای به اهل‌بیت (ع) داشته و این سفر می‌تواند زمینه‌ساز توسعه تعاملات فرهنگی و معنوی میان دزفول و آستان مقدس علوی باشد.